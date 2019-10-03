Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа В Уфе рассказали о случаях спасения маленьких детей Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Управление гражданской защиты Уфы рассказало о нескольких случаях спасения маленьких детей.

Так, на минувшей неделе спасатели дважды вызволяли детей из «самовольного заточения». Пока не видели родители, малыши двух и четырех лет закрылись в квартирах, оставив взрослых за периметром. Каждого ребенка освободили, никто из них не пострадал. В одном из случаев 6-летний мальчик не открывал дверь и не отвечал на звонки, поэтому встревоженные родители вызвали спасателей. Но, как оказалось, их сынишка просто спал.

Также на этой неделе пришлось прийти на помощь 12-летней девочке, палец которой застрял в дверной ручке. Спасатели аккуратно распилили металлический корпус и освободили подростка.