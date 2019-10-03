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Эксперты рассказали, как действовать при утечке данных из банка, и какие могут быть риски

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Эксперты рассказали, как действовать при утечке данных из банка, и какие могут быть риски Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

«Утечки» данных клиентов банка случаются как из-за халатности или коррумпированности, так и в результате злонамеренных действий, но не всегда украденные данные приводят к хищению средств, рассказали специалисты. Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян объяснил, как действовать после утечки личных данных из банка, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Сбербанк проводит служебное расследование по факту возможной утечки персональных данных своих клиентов. «Коммерсант» сообщает о 60 миллионах данных кредитных карт, среди которых 18 миллионов — действующие.

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.

Президент Ассоциации российских банков призвал не переоценивать масштаб каждого такого случая и разобраться, какие меры следует предпринимать.

По его словам, для банковской отрасли утечки могут иметь как негативные последствия, так и положительные. Такого рода случаи заставляют банки применять новые защитные меры, и пользователей тоже учат большей осторожности и аккуратности, отмечает эксперт.

Гарегин Тосунян подмечает, что данные не могут быть использованы для списания денег, благодаря целой совокупности защитных мер, в том числе пин-кодов. По словам эксперта, данные помогают мошенникам убедить клиента в официальном звонке или запросе от лица банка. Бдительность и осторожность в данном случае поможет таких рисков избежать, заключил специалист.

Теги: утечка данных, безопасность
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