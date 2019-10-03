Фото: Олег Яровиков Минстрой России готовит стратегию развития отрасли до 2030 года: Владимир Якушев Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, находящийся с рабочей поездкой в Башкортостане, рассказал журналистам, что их ведомство готовит два основополагающих документа — стратегии развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 года.

По словам министра, там будут прописаны все задачи, поставленные в национальных проектах и в майском указе президента России Владимира Путина.

﻿«Главные задачи, которые стоят перед строительной отраслью — это ее модернизация и развитие, инновационность, применение новых технологий. В сфере жилищного строительства мы будем ставить задачи именно по комплексной застройке со сформированной комфортной городской средой. Человек должен чувствовать себя комфортно не только в собственной квартире, но и во дворе. Он должен получать удовольствие от того, что видит вокруг, и проводить свободное время с помощью сервисов, соответствующих 21 веку», — сказал Владимир Якушев.

По мнению федерального министра, самая кричащая проблема в сфере ЖКХ, которая стоит перед всеми регионами — это изношенность инженерных сетей. И эту задачу министерство считает самой основной, которую можно будет решить сообща. Напомним, что ключевые цели нацпроекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.