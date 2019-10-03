Фото: Мирон Доровских В Уфе планируют собрать объединенный родительский комитет по вопросам школьного питания Фото: Мирон Доровских

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе планируют собрать объединенный родительский комитет по вопросам школьного питания. С предложением объединить усилия всех участников организации питания школьников и инициативных представителей родительского сообщества выступил и.о. председателя Госкомторговли республики Алексей Гусев.

«Давайте создадим некий объединенный родительский комитет, который будет принимать решения, в том числе и по вопросу, кто у нас организовывает питание», — обратился он к участникам круглого стола по вопросам общественного детского питания, организованного «Электрогазетой».

Совместное совещание с городским управлением образования планируется организовать уже в течение ближайших одного-двух месяцев, когда уже можно будет подвести первые итоги реформирования системы школьного питания в городе.

«Постараемся собрать самых активных родителей, так, чтобы каждая школа смогла выдвинуть своих представителей. Мы всегда готовы к диалогу, и если есть какие-то интересные идеи, предлагайте, будем отрабатывать их вместе. Я думаю, такой комитет в будущем мог бы решать не только вопросы питания, но и другие проблемные моменты», — добавил руководитель Госкомторговли.

Также Алексей Гусев обратил внимание участников круглого стола на тот факт, что по итогам одного месяца в целом по Уфе наблюдается почти 30% увеличение охвата питающихся в школах. Так, только по Кировскому району рост составил 48%, по Демскому – 40%, по Октябрьскому – 27%, по Ленинскому – 25%, Калининскому – 23%, Советскому – 21%, Орджоникидзевскому – 16%.

«Это говорит о том, что родители выбирают горячее питание в школах и те дети, которые раньше не питались в школьных столовых, к нам пришли, — сказала Директор Центра детского и диетического питания Марина Асфандиярова. — Но рабочих рук нам не хватает. У нас открыт прием сотрудников».