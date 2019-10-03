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Разработки ООО «Газпром трансгаз Уфа» высоко оценили на выставке «InGAS Stream»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-служба «Газпром трансгаз Уфа»

Разработки ООО «Газпром трансгаз Уфа» высоко оценили на выставке «InGAS Stream» Фото: Пресс-служба «Газпром трансгаз Уфа»

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Экспозиции ПМГФ – 2019 сочетают на одной площадке Экспофорума большое количество мероприятий, отражающих разные аспекты газовой индустрии. Выставка «InGAS Stream» представляет инновационные разработки в отрасли. Руководство ПАО «Газпром» высоко оценило инновационный потенциал опорного предприятия ПАО «Газпром» в Республике Башкортостан ООО «Газпром трансгаз Уфа», экспозиция которого представлена на форуме впервые.

На стенде предприятия совместно с ПАО «ОДК-УМПО» (входит в АО «ОДК» Госкорпорация Ростех) представлен перспективный высокоэффективный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 мощностью 25Мвт для ГПА и энергетических установок. В настоящее время шесть дочерних компаний «Газпрома», включая «Газпром трансгаз Уфа», эксплуатируют газотурбинные двигатели АЛ-31СТ с мощностью 16 МВт. Башкирские газотранспортники и машиностроители совместно работают над повышением его надежности и модернизацией, планируется выпуск семейства унифицированных газотурбинных двигателей на базе единого газогенератора единичной мощностью до 42 МВт.

Помимо этого, на стенде «Газпром трансгаз Уфа» представлены 25 перспективных совместных разработок газотранспортников и других предприятий. Они направлены на повышение надежности ЕСГ путем внедрения энергоэффективных и цифровых технологий, повышения автоматизации производственных процессов.

Теги: Газпром трансгаз Уфа
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