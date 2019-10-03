Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.43 ↑

EUR 71.46 ↓

3 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Газовики Башкирии делятся опытом на Петербургском международном газовом форуме

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба «Газпром трансгаз Уфа»

Фото: пресс-служба «Газпром трансгаз Уфа»

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Уфа» принимает участие в конгрессной программе Петербургского международного газового форума.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов принял участие в совещании по вопросам готовности ПАО «Газпром» к прохождению периода осенне-зимней эксплуатации. Заседание прошло под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром», члена Совета директоров компании Виталия Маркелова в рамках Петербургского международного газового форума.

Большое внимание в рамках ПМГФ-2019 уделено кадровой и социальной политике отраслевых компаний. Участники обсудили вопросы создания условий для сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, тенденции рынка труда, развития трудового и личностного потенциала работников, модернизации корпоративной культуры.

Опытом реализации совместных проектов по подготовке кадров поделился заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев.

«Сотрудничество предприятия с высшими учебными заведениями строится исходя из современных реалий, – подчеркнул Дмитрий Пономарев в своем выступлении. – Мы определили для себя следующие приоритетные задачи: повышение качества образования, подготовка высококвалифицированных кадров и закрепление молодых специалистов в регионе».

Основой этого взаимодействия стали базовые кафедры УГНТУ и УГАТУ. Кроме того, на базе «Газпром трансгаз Уфа» при участии вузов создан научно-технический полигон, представляющий площадку для интенсивного интеллектуального сотрудничества. В этом году в партнерстве также реализуется потенциал федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Специалисты Общества как методологи сопровождают исследовательские работы студентов, преподают, участвуют в совершенствовании учебного процесса, выступают в качестве экспертов на защитах выпускных квалификационных работ. Это, в свою очередь, повышает компетенции и самих работников, выводя их на уровень «специалистов-исследователей».

Интеграция происходит не только на базе предприятия. В нефтяном университете реализуется проект «Газпром-группа». В числе совместных проектов довузовской подготовки – «Газпром-класс» и «Предуниверсарий».

Эффект тесного и конструктивного сотрудничества с высшими учебными заведениями очевиден: повышается уровень подготовки студентов, предприятие получает устойчивое развитие, а молодые специалисты уверенно выбирают для будущего родной регион.

На заседании выступили представители ПАО «Транснефть», ООО «Газпром экспорт», «Газпром корпоративный институт» и другие.

Теги: Газпром трансгаз Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
С 1 января 2020 года в России увеличатся пенсии
Более 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд. Выплата у
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибла 24-летняя девушка
Один человек погиб и два пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии. По данным республиканской Госавтоинспекции, смертельное ДТП п
В Башкирии урожай зерновых превысил 3 млн тонн
В Башкирии завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Основная часть кампании пришлась на дождливую погоду, что усложнило работу аграриев. «Тем
3 октября в Башкирии потеплеет до 18 градусов
3 октября в республике потеплеет до 18 градусов, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По информации с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть