Башкирия в федеральных СМИ: Путин об умных сетях в Уфе; когда нельзя штрафовать водителей

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Девочке с родовой травмой из Башкирии помогут израильские врачи за счет республики.

Заграница поможет. Медицинскую помощь девочке из Башкирии, которую якобы из-за родовой травмы не брали в детсад, окажут израильские врачи. Об этом сообщил Радий Хабиров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС. «Мы в конце октября пригласили израильских врачей, потому что заболевание довольно сложное и нетипичное. Мы проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим», — цитирует агентство главу Башкирии. Ранее стало известно, что «девочке из села Алатаны Стерлитамакского района Башкирии не давали путевку в детсад по причине того, что якобы она «будет пугать» детей. У нее сросшиеся пальцы рук и голова неправильной формы. Прокуратура республики проверяет нарушение прав ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение», рассказали в ТАСС, отметив при этом, что, по словам детского омбудсмена, «родители девочки не подавали заявления о приеме в детский сад в Башкирии».

Путин — об умных сетях в Уфе. Россия будет масштабировать опыт умных сетей, цифровые решения в энергосетевом комплексе на города и регионы страны, передает РИА Новости сообщение президента РФ Владимира Путина на «Российской энергетической неделе» в Москве. «Россия активно применяет цифровые решения в энергосетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации», — сообщил Путин на форуме. По его словам, Россия имеет один из самых «чистых» энергобалансов в мире. «Мало кто даже об этом знает: больше трети нашей генерации приходится на гидро- и атомную энергетику, еще 50% — на газ», — сказал глава государства, передает ТАСС.

Где квартиры продаются быстрее. Продажа квартиры на вторичном рынке в России в среднем занимает три месяца — с начала этого года этот показатель сократился почти на треть, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН. Среди городов-миллионников по темпам продажи жилья лидирует Воронеж: реализация квартиры здесь занимает в среднем 71 день, относительно начала года показатель сократился на 23%. На втором месте Уфа — 72 дня и минус 26%. На третьем – Новосибирск (73 дня), говорится в сообщении. Отмечается также, что в Уфе за тот же период квартиры подорожали в среднем на 9,5% — до 72,7 тыс. руб. за 1 кв. метр. В общероссийском рейтинге быстрее всего жилье удается продать в Кисловодске – всего за 26 дней, медленнее всего — в расположенном в Челябинской области Златоусте (172 дня), добавили в издании.

О штрафах в непогоду. Указания Госавтоинспекции России, в которых отмечено, что нельзя штрафовать водителей за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах во время непогоды, в целом не изменят ситуацию, так как не имеют юридической силы, и оспорить наказание в суде на их основании будет проблематично. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты в регионах. 2 октября Госавтоинспекция направила в регионы указания с перечнем ситуаций, при которых нельзя выносить штраф. В частности, сообщалось, что «штрафы не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время непогоды, так как при этом невозможно получить качественное изображение». «В 99% случаев никто не обжалует такие постановления, потому что сумма штрафа несоизмерима с временными и финансовыми затратами, надо гораздо больше затратить сил, поэтому люди просто оплачивают штрафы», — уточнил агентству руководитель общества защиты прав водителей Башкирии Алексей Булатов.

В Уфе обманутые дольщики обратились за помощью к Папе Римскому. Эту новость передали многие федеральные СМИ. В частности, газета «Аргументы Недели» сообщила, что «в Уфе жители недостроенного дома отправили письмо Папе Римскому Франциску с просьбой повлиять на руководителя строительной организации и включить отопление». «У нас нет и не было горячей воды, нет системы пожаротушения, не укреплен монолит, часть фасада дома разобрана, в квартирах есть дыры, из которых видна улица. Сейчас наступили холода и нам не включали отопление», — говорят жильцы. В ответ на все жалобы застройщик посоветовал просить помощи у Папы Римского, что дольщики и сделали. «Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие», — процитировали в газете письмо жильцов.

О том, что обманутые дольщики Уфы отчаялись найти управу на своего застройщика и написали письмо в Ватикан, передал также «Росбалт», уточнив, что «речь идет о ЖК «Лимонарий» и главе компании-застройщике Валерии Мансурове. Тот игнорирует просьбы достроить и ввести в эксплуатацию дом, который возводят на средства уфимцев». «В письме, который отправили в Ватикан, рассказывается о судьбе дома по адресу ул. Менделеева, 152/4, — рассказывает портал. — Его начали строить в 2013 году и в 2017 уже должны были сдать. Но здание до сих пор не введено в эксплуатацию». Обманутые дольщики надеются, что Папа Римский Франциск поможет им отстоять свои права, а Мансуров прислушается к «мудрости и просвещенности» главы Католической церкви, говорится в сообщении.

«Уфу» наказали. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча РПЛ «Рубин» — «Уфа» (0:0). Как рассказал «Спорт-Экспресс», «болельщики «Рубина» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения в адрес «Уфы», фанаты команды из Башкортостана совершали аналогичные действия в адрес казанской команды». В итоге «Рубин» наказан штрафом в 10 тысяч рублей. «"Уфа" нарушает правила подобным образом во второй раз в сезоне, поэтому получает штраф в 20 тысяч рублей», — пояснил Григорьянц.

Что радует Газизова? Тем временем гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал последние тренерские отставки в чемпионате России. После 11-го тура Олег Кононов покинул «Спартак», а Рашид Рахимов ушел из «Ахмата», напомнили на Матч ТВ. По мнению Газизова, «уволить или принять отставку тренера — это всегда очень сложное решение». «Безусловно, у нас ситуация с тренерскими отставками изменилась в лучшую сторону. Специалистам стали доверять гораздо больше. Радует, что в чемпионате нет прежней тренерской чехарды», — сказал гендиректор «Уфы».