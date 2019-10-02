Стерлитамак - в тройке лидеров всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Стерлитамак занял второе место в номинации за лучшую градостроительную политику и развитие ЖКХ в престижном всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Итоги ежегодного конкурса, главная цель которого – выявление и поощрение распространения лучших примеров муниципальной работы, озвучили сегодня в правительстве России.

«Общий призовой фонд в этом году составил 40 млн рублей, — сообщил вице-премьер, глава федеральной комиссии конкурса Виталий Мутко. — Всего в конкурсе было представлено четыре номинации по градостроительной политике, муниципальной экономической политике, по эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований и укреплению межнационального мира».

Для первой категории участников конкурса (города и городские поселения) предусмотрено выделение 3,8 млн рублей за первое место, 2,28 млн рублей — за второе и 1,52 млн рублей — за третье.

Для второй категории конкурсантов (сельские поселения) за первое место предусмотрено 1,2 млн рублей, за второе — 720 тысяч рублей, за третье — 480 тысяч рублей.

Лучшим в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований» стал Ставрополь, в котором достигнут «беспрецедентный уровень гражданской активности», цитирует Мутко «Интерфакс».

По словам вице-премьера, за последние годы в Ставрополе произошли многочисленные перемены, территория благоустраиваются. Причем в этом процессе активно участвуют сами жители.

Всего в этой номинации поступило 205 заявок из 62 регионов страны.

В номинации за лучшую градостроительную политику и развитие ЖКХ поступило 185 конкурсных заявок из 56 субъектов РФ. При этом больше всего заявок поступило от Чеченской Республики.

Первое место здесь занял город Фролово (Волгоградская область), на втором месте — Стерлитамак (Башкирия), на третьем — Людиново (Калужская область).

В номинации за лучшую муниципальную экономическую политику победителем признан Ханты-Мансийск. Всего на эту номинацию было подано 156 заявок.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» лучшим стал Ижевск. В рамках этой номинации поступило на рассмотрение 168 заявок из 58 регионов.

Ежегодный всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года.

Конкурс призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований.