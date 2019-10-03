Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.43 ↑

EUR 71.46 ↓

3 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет Международный конкурс этнической красоты и таланта «Мисс International Ufa»

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет Международный конкурс этнической красоты и таланта «Мисс International Ufa». Принять участие в конкурсе могут представительницы разных национальностей, проживающие на территории Республики Башкортостан. Возраст красавиц – от 18 до 28 лет.

В рамках конкурсной программы запланированы знакомство финалисток со столицей республики, посещение учреждений культуры и развлекательных центров Уфы, встречи с творческой интеллигенцией, выдающимися соотечественниками, мастер-классы, выставки народных промыслов и национальных блюд.

Участвовать в конкурсе уже изъявили желание более 30 девушек из Башкортостана, регионов России, СНГ и дальнего зарубежья. По условиям состязания красавицы должны будут красочно и оригинально представить свой народ, культуру и традиции.

Отборочный тур состязания состоится 20 октября в 10.00 ч. в малом зале ГКЗ «Башкортостан». Финал мероприятия пройдет там же в большом зале 18 ноября в 19.00 ч. С положением и заявочной формой конкурса можно ознакомиться в официальной группе.

Проект реализуется на грант Росмолодежи. Цель конкурса — знакомство жителей республики с культурой народов России и Башкортостана, создание условий для межэтнического общения молодежи, сохранение и возрождение народных традиций, материальной и духовной культуры народов России и Башкортостана.

Организаторы мероприятия — Дом дружбы народов Республики Башкортостан, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное агентство по делам национальностей.

Теги: конкурс красоты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
С 1 января 2020 года в России увеличатся пенсии
Более 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд. Выплата у
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибла 24-летняя девушка
Один человек погиб и два пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии. По данным республиканской Госавтоинспекции, смертельное ДТП п
В Башкирии урожай зерновых превысил 3 млн тонн
В Башкирии завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Основная часть кампании пришлась на дождливую погоду, что усложнило работу аграриев. «Тем
3 октября в Башкирии потеплеет до 18 градусов
3 октября в республике потеплеет до 18 градусов, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По информации с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть