УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет Международный конкурс этнической красоты и таланта «Мисс International Ufa». Принять участие в конкурсе могут представительницы разных национальностей, проживающие на территории Республики Башкортостан. Возраст красавиц – от 18 до 28 лет.

В рамках конкурсной программы запланированы знакомство финалисток со столицей республики, посещение учреждений культуры и развлекательных центров Уфы, встречи с творческой интеллигенцией, выдающимися соотечественниками, мастер-классы, выставки народных промыслов и национальных блюд.

Участвовать в конкурсе уже изъявили желание более 30 девушек из Башкортостана, регионов России, СНГ и дальнего зарубежья. По условиям состязания красавицы должны будут красочно и оригинально представить свой народ, культуру и традиции.

Отборочный тур состязания состоится 20 октября в 10.00 ч. в малом зале ГКЗ «Башкортостан». Финал мероприятия пройдет там же в большом зале 18 ноября в 19.00 ч. С положением и заявочной формой конкурса можно ознакомиться в официальной группе.

Проект реализуется на грант Росмолодежи. Цель конкурса — знакомство жителей республики с культурой народов России и Башкортостана, создание условий для межэтнического общения молодежи, сохранение и возрождение народных традиций, материальной и духовной культуры народов России и Башкортостана.

Организаторы мероприятия — Дом дружбы народов Республики Башкортостан, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное агентство по делам национальностей.