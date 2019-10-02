Фото: Яндекс.Панорама В Уфе проведут внеочередной ремонт дома с обрушивающимся фасадом Фото: Яндекс.Панорама

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе эксперты вынесли заключение, что ремонт дома на Гафури, 54, откладывать нельзя, его нужно произвести вне очереди, так как у многоэтажки обваливается фасад.

«После обследования вместе с жильцами и коллегами приняли решение о необходимости составления протокола общего собрания жильцов и начала внеочередного капитального ремонта дома», — сообщил в соцсетях и.о. министра ЖКХ республики Борис Беляев.

Облицовочный кирпич начал рушиться этой осенью, отмечают жильцы. Дом №54 на улице Гафури был построен почти двадцать лет назад. Собственники намерены обратиться в прокуратуру и получить компенсацию от застройщика, однако срок исковой давности уже истек.