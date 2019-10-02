Фото: Олег Яровиков 5 октября в Уфе состоится второй общегородской субботник Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 5 октября состоится второй общегородской субботник, который проводится в рамках осеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории.

Стать участником предстоящего субботника может любой желающий.

«Участники субботника очистят территорию города от мусора, опавших листьев, приведут в порядок береговые зоны, парки, скверы, дворы, газоны, объекты внешнего благоустройства. В этот день все предприятия и организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, смогут бесплатно сдать мусор на городской полигон твердых коммунальных отходов», — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Кроме того, 5 октября во всех городах и районах Башкирии, включая Уфу, состоится масштабная акция «Зеленая Башкирия» по посадке деревьев-крупномеров в парках, дворах, на территориях школ, детских садов, предприятий и организаций.

«Мы договорились, что сажаем в городах, сажаем крупномеры, делаем тематические аллеи, привлекаем жителей. При этом, если люди придут и не смогут поучаствовать, мы убьем их инициативу», — заявил 1 октября на оперативном совещании в правительстве﻿ глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил провести совещание с муниципалитетами, чтобы получить точные данные по местам посадки, объемам посадочного материала, расчету количества участников, методам привлечения жителей. По завершении акции муниципалитеты должны будут предоставить фотоотчеты.

Как сообщало агентство «Башинформ», первый по счету осенний субботник состоялся в Уфе 21 сентября. Его участниками стали более 70 тысяч человек.