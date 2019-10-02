Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: О Матче звезд баскетбола в Уфе, увлечениях Квята и бездорожье Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров и Александр Коновалов подпишут соглашение о проведении в Уфе Матча звезд Ассоциации студенческого баскетбола.

Матч звезд в Уфе. Министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола Александр Коновалов и глава Башкортостана Радий Хабиров подпишут Соглашение о проведении в Уфе Матча звезд Ассоциации студенческого баскетбола-2020, объявили в ТАСС и сообщили, что в агентстве пройдет пресс-конференция, посвященная подписанию этого соглашения. Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола – это ежегодная серия спортивных, зрелищных и образовательных мероприятий в разных городах страны. В 2018 году матч проходил в Магнитогорске, а в 2019 – в Великом Новгороде.

Спецгость Валдайского клуба. «Вести.ру» передают, что Радий Хабиров принял участие в XVI Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В сюжете отмечается, что специальным гостем второго дня работы Валдайского клуба был глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он выступал на специальной сессии «Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние», посвященной взаимоотношениям России и исламского мира. В интервью «России 24» Радий Хабиров поделился своим мнением по этой теме.

На газовом форуме в Питере. Тем временем делегаты Башкирии участвуют в IX международном газовом форуме в Петербурге. Как информирует ИА REGNUM, мероприятие проходит с 1 по 4 октября в конгресс-центре «Экспофорум». Делегацию Башкирии, в составе которой руководители промышленных предприятий республики, возглавляет и. о. вице-премьера республиканского правительства Раиф Абдрахимов. По данным агентства, на форуме он «провел встречи с руководством Национальной газомоторной ассоциации, ООО «Газпром межрегионгаз», центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, фондом инфраструктурных и образовательных программ Роснано».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят проводит неплохой год в «Формуле-1», считают в «Известиях» и поясняют, что: «во-первых, 25-летний уроженец Уфы — единственный гонщик из команд, не входящих в топ-3 («Мерседес», «Феррари», «Ред Булл»), который смог подняться на подиум в этом сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии. Во-вторых, он стал делать меньше ошибок в сложных ситуациях. На домашнем этапе Квят не смог пополнить свой очковый запас, финишировав 12-м, но стоит учитывать, что Даниил стартовал с последнего места из-за замены элементов силовой установки». В интервью «Известиям» Квят, в частности, рассказал о тяжелом уикенде в Сочи и своих увлечениях вне спорта. «Домашний этап — это отличные эмоции. Несмотря на всю медианагрузку, которую он предполагает, я всегда с радостью жду гонки в Сочи», — поделился Даниил. Он также сообщил, что помимо спорта интересуется музыкой, «особенно из 70-х и 80-х», любит почитать и посмотреть хорошее кино, «в последнее время пристрастился к сериалам».

Через бездорожье к знаниям. Насколько может быть тернист путь к знаниям, рассказал телеканал НТВ на примере школьников из башкирского села Бакеево. «Чтобы попасть на занятия, ученикам приходится преодолевать 30 километров по бездорожью. Ни о каком автобусе речи не идет. Родители по очереди, группами возят детей на УАЗах», — говорится в сюжете. «В Бакеево есть школа, но власти решили, что содержать ее нерентабельно, и перевели детей в интернат», — продолжают на телеканале, отметив, «что 30 километров по разбитой дороге — это только часть пути, потом нужно преодолеть еще 90 уже на автобусе с относительным комфортом по трассе». В итоге домой ученики возвращаются поздним вечером. Сутки с родителями и обратно. При этом здесь «в лесу застревают не только УАЗы с детьми — в поселок не могут попасть медики».

Как заверил замглавы администрации Белорецкого района Башкортостана Вячеслав Калугин, «с завтрашнего дня „Башкиравтодор“ заходит на ремонт этой дороги». Однако селяне недоумевают, почему ремонт начинают осенью, когда через день дожди, рассказали на НТВ.

Выстрел в лесу. В башкирском лесу охотник перепутал священника с животным и ранил его из ружья, передали на ОТР﻿, уточнив, что инцидент произошел в Зилаирском районе Башкирии. Сообщается, что «местный житель охотился там с зарегистрированным ружьем. В это время на лесную тропу вышел священник, охотник принял его за зверя и выстрелил». В итоге пострадавший получил огнестрельное ранение ноги. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого инцидента, говорится в сообщении.