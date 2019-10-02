Впервые в Уфе выступит известный урбанист Святослав Мурунов

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Впервые в Уфе 11-13 октября пройдет событие, которое становится не просто теоретическим курсом и практикой взаимодействия, а точкой перезапуска для города, в котором проходит это мероприятие.

На мероприятии выступит известный урбанист Святослав Мурунов – исследователь городов, автор курса лекций «Прикладная урбанистика» в МГУ (философский факультет), курса лекций про перезагрузку постсоветского города в Сколково для Фонда моногородов; преподаватель курса городских продюсеров в академии коммуникаций Wordshop; эксперт-преподаватель в High School of Branding /Высшая школа брендинга; член рабочей группы Минстроя РФ по программе «Городская среда»; автор 3-слойной модели постсоветского города и карты городских сообществ проведет курс «Школа городского модератора» — это социальная технология, которая позволяет управлять групповыми коммуникациями в городских проектах через ценности и цели.

Это не только навыки, которые люди уносят с собой после тренингов, а мероприятие, которое становится стартом новых проектов, помогает формированию команд и решает вопросы взаимодействия между разными субъектами города. Кроме того, что мероприятие будет полезно участникам, оно ещё и очень нужно для города, поскольку формирует вокруг себя сеть позитивных изменений и «взрывает» узлы, которые город годами не может распутать.

Особенно интересным этот интенсив будет:

— для «городских героев», которые привыкли все делать сами

— для чиновников, которые хотят перейти от общения в стиле «жалобы/обещания» к «идеи/предложения/ответственные» и готовы делегировать выработку решений городским активистам/бизнесу/экспертам

— для бизнеса/предпринимателей, особенно в творческих индустриях, которые хотят управлять идеями и целями, а не думать за сотрудников

— для профессиональных коммуникаторов, которым необходимы новые инструменты и модели групповых коммуникаций. — для урбанистов и социальных проектировщиков, готовых к формированию сообществ, ассоциаций, разработке сложных ТЗ на городские проекты

— для конфликтологов, готовых модерировать городские конфликты.

Городской модератор – это новая компетенция, необходимая для решения задач городского масштаба. Такой компетенцией могут обладать успешные политики и бизнесмены, а некоторые активные горожане, талантливые в модерации, становятся авторами важных проектов и принципиальных изменений. Компетенция модератора включает в себя умение работать с идеологией, технологиями реализации, умение координировать и договариваться. Модерация позволяет бесконфликтно, плодотворно и без манипуляций управлять сложными коллективами. Совместно думать над проблемами и вариантами их решения, договариваться между разными группами, кооперироваться разным сообществам, вести сложный бизнес, основанный на взаимодействии множества субъектов. Модератор ищет совместные решения и помогает группе их принять.

Город заинтересован в молодых людях, способных двигать прогресс и в опытных специалистах любого возраста, желающих идти в ногу со временем, обладающих уникальными знаниями и навыками, для изменения города. Школа так же будет полезна тем, чья деятельность связана с взаимодействием между организациями из разных сфер и разного уровня и особенно тем, кто ещё не знает о возможностях такого взаимодействия.