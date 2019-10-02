Гульнара Иксанова выступила на Бажовском съезде краеведов в Екатеринбурге















УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уральском государственном педагогическом университете г. Екатеринбурга состоялся Бажовский съезд краеведов, приуроченный к 140-летнему юбилею краеведа и великого уральского сказителя Павла Бажова.

Форум собрал свыше 300 профессионалов, работающих в музеях, библиотеках, научных и образовательных организациях, членов краеведческих ассоциаций, обществ и клубов, журналистов из Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Алтайского краев, Москвы, Республики Башкортостан.

На третьем съезде краеведов Урала на пленарном и секционных занятиях прозвучали доклады, посвященные П.П.Бажову, а также о деятельности краеведческих организаций Урала на современном этапе, были обсуждены итоги и перспективы работы. По приглашению Общества уральских краеведов из Башкортостана в съезде приняла участие председатель Уфимского городского отделения имени Флюры Ахмеровой Союза краеведов России, заслуженный работник культуры РБ Гульнара Иксанова.

«Я с готовностью приняла предложение принять участие в Бажовском съезде краеведов. Важно было не только поделиться опытом краеведческой деятельности за 27 лет (Уфимское городское отделение имени Флюры Ахмеровой Союза краеведов России создано в 1992 г.), рассказать об основных направлениях нашей работы: изучение истории и культуры родного края, возвращение памяти о выдающихся земляках, закрытие «белых пятен» в истории, просветительская, издательская и экскурсионная деятельность, работа с подрастающим поколением, но и услышать голоса коллег уральского региона, — отметила Гульнара Иксанова. — Сразу завязались контакты, появились запросы, которые постараемся проработать. Подобный обмен опытом между краеведами бесценен. Это позволяет объективно оценить свою подвижническую работу и познакомиться с исследованиями коллег уральского региона, узнать их чаяния и проблемы, чтобы затем выработать определенный механизм по их решению. Беда многих краеведческих сообществ на периферии в их разобщенности, отсутствии координирующего центра и должной поддержки со стороны государственных и административных структур, так необходимой и при проведении краеведческих конференций и чтений, конкурсов, в финансировании издательских проектов. Бажовский съезд краеведов Урала хочет взять на себя эту роль, чтобы возродить традиции, зародившиеся в начале XX века».

Изюминкой культурной программы съезда стало посещение Уральского регионального института музейных проектов. Для участников съезда провели уникальную экскурсию по всем отделам института. Среди мультимедийных экспозиций был мультимедийный музей «Шульган таш» (Капова пещера), созданный несколько лет назад перед входом в Капову пещеру.

Организаторы съезда — благотворительный фонд «Бажов», Общество уральских краеведов при поддержке Министерства культуры Свердловской области, Свердловского областного отделения «Русского географического общества» и Уральский государственный педагогический университет. Цель краеведческого съезда — придать новый импульс в развитии уральского краеведения, возродить традицию, возникшую в первые годы XX века, а также содействовать сохранению исторической памяти об известном уральском краеведе и сказителе П. П. Бажове, открывшего уральский край миру, создав в своих произведениях яркий образ Урала и его жителей.

Итогом работы съезда будет сборник статей краеведов.