УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Октябрьском районе г. Уфы высадка деревьев-крупномеров будет проходить сразу на нескольких площадках. Уфимцев приглашают присоединиться к акции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На Набережной реки Уфы высадят 100 деревьев-крупномеров, которые пополнят ряды знаменитых «Сипайловских сосен». Между домами № 5 и 9 по ул. 50 лет СССР посадят 30 берез. По традиции, к акции присоединятся и жители Нагаево: аллею имени Мусы Гареева украсят 40 хвойных деревьев. Территорию, расположенную за остановкой «Смена», украсят 10 сосен.

Октябрьцы уже приступили к озеленению родного района. На проспекте Салавата Юлаева и улице Комсомольской появились 25 новых деревьев, в числе которых – рябина, боярышник и тополя.

В рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству 5 октября во всех районах и городах пройдет республиканская акция «Зеленая Башкирия» по озеленению общественных пространств, дворов, территорий образовательных учреждений, предприятий и организаций.