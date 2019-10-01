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Кто чаще всего тонет на водоемах Башкирии: статистический портрет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ», Госкомитет РБ по ЧС

Кто чаще всего тонет на водоемах Башкирии: статистический портрет Фото: ИА «Башинформ», Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В правительстве Башкортостана 1 октября и.о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил о ситуации с гибелью людей на водоемах в 2019 году.

По словам руководителя ведомства, на водных объектах республики в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнуто снижение количества происшествий на 14% и уменьшение числа погибших на 13%.

«Статистический портрет большинства погибших на водных объектах в текущем году представляют мужчины трудоспособного возраста от 18 до 40 лет, жители сельской местности, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, купавшиеся в несанкционированных местах», — сказал Фарит Гумеров и добавил, что главными причинами трагедий на воде остаются купание в необорудованных местах и нахождение на водных объектах в нетрезвом состоянии.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года поставлена задача по благоустройству и оборудованию 200 пляжей.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, статистика
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