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Уфимцы могут подать заявки для участия в программе «Башкирские дворики»

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Уфимцы могут подать заявки для участия в программе «Башкирские дворики» Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе стартовал прием заявок для участия в программе по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов «Башкирские дворики». По информации пресс-службы мэрии, проект направлен на повышение качества и комфорта современной городской среды на территории столицы республики.

Для участия в конкурсном отборе подаётся заявка с приложением необходимых документов.

Заявку на участие в отборе необходимо принести в приемную граждан, расположенную на первом этаже здания администрации Уфы (проспект Октября, 120). Время и сроки подачи всех документов: с 1 по 31 октября 2019 года, с понедельника по пятницу, с 09.00 часов до 18.00 часов (обед с 13.00 часов до 14.00 часов).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 279-06-77 (отдел реализации городских программ) и 279-12-61 (отдел по работе с обращениями граждан).

Перечень документов следует скачать по ссылке.

Теги: благоустройство
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