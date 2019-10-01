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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Масштабная реорганизация: в Башкирии объединят поликлиники и больницы

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 18 учреждений здравоохранения подвергнутся масштабной реорганизации – уже подготовлен проект соответствующего постановления. 1 октября на брифинге с журналистами и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил о том, этот процесс будет длительным и должен завершиться до 1 апреля 2020 года.

«Реорганизация заключается в укрупнении юридических лиц, то есть несколько стационаров присоединяются друг к другу, — пояснил руководитель ведомства. — Мы имеем заключение экспертов, а также положительный опыт других субъектов страны в укрупнении юридических лиц. Это дает возможность более оперативного управления подведомственными учреждениями, уменьшение расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата стационаров, высвобождение денежных средств, которые идут на стимулирующие выплаты и увеличение заработной платы медицинским работникам».

По информации «Общественной электрогазеты», между собой объединят следующие учреждения здравоохранения:

  • Городские клинические больницы №12 и 13 Уфы под общим названием Городская клиническая больница №13 Уфы.
  • Бирская стоматологическая поликлиника войдет в состав Бирской центральной районной больницы.
  • Стоматологическую поликлинику города Салавата присоединят к Городской больнице Салавата.
  • Стоматологическую поликлинику города Октябрьского — к Городской больнице №1 Октябрьского.
  • Стоматологическую поликлинику Сибая — к Центральной городской больнице Сибая.
  • Стоматологическую поликлинику Дюртюлинского района — к Дюртюлинской центральной районной больнице.
  • В Стерлитамаке между собой будут объединены Городская больница №4 и городская больница №3 под общим названием Городская больница №2, а ныне существующая Городская больница №2 объединится с Клинической больницей №1 и станет называться Городская клиническая больница №1.
  • Городская инфекционная больница Стерлитамака будет присоединена к Инфекционной больнице №4 Уфы, в результате чего будет образовано обособленное подразделение (филиал) и создана Республиканская инфекционная больница.
По словам Максима Забелина, количество врачей и среднего медицинского персонала сокращаться не будет. Под реорганизацию и сокращение попадет административно-хозяйственный аппарат, который не связан с оказанием медпомощи. Не почувствуют изменений и жители республики.

«Будет изменена форма собственности, поменяются юридические лица. К ухудшению качества медицинской помощи это не приведет, это подтверждается и заключением экспертов, которые прорабатывали данный вопрос. Это, наоборот, позволит улучшить качество медпомощи, даст возможность более оперативно решать вопросы, связанные с материально-технической оснащенностью стационаров, консолидировать существующие медицинские бюджеты на реализацию полномочий, которые направлены на оказание медицинской помощи», — сказал и.о. министра.

Теги: медицина, здавоохранение
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