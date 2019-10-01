Фото: ИА «Башинформ» В Уфе ввели ограничение скоростного режима до 40 км/ч на мостах и путепроводах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе ввели ограничение скоростного режима до 40 км/ч на мостах и путепроводах. Ограничительная мера действует с этой недели. В городе уже установлены специальные дорожные знаки, предупреждающие о максимально допустимой скорости на указанных участках дорог, сообщил глава столичной администрации Ульфат Мустафин в ходе оперативного совещания в мэрии.

Глава города призвал горожан быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков, а коммунальным службам столицы быть в режиме постоянной готовности и работать на упреждение при неблагоприятных погодных условиях. Практика ограничения скоростного режима на мостах и путепроводах применялась в Уфе и в предыдущие годы. Таким образом городские власти намерены ограничить возможность ДТП на сложных участках в условиях пониженной температуры воздуха.