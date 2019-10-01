Фото: Ксения Калинина Закрыл детей на балконе и насмехался над ними: житель Башкирии угрожал внукам убийством Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке полицейские выяснили, что мужчина неоднократно поднимал руку на супругу, дочь и ее сыновей. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних установили, что в начале сентября двое детей трех и семи лет находились у себя дома. Проживают они вместе с матерью, бабушкой и дедом. Их мама ушла на работу, дети были дома одни. В какой-то момент домой заявился нетрезвый 59-летний дедушка. Он применил к ним физическую силу и угрожал расправой.

«Сначала он закрыл детей на балконе. Братья плакали, стучали в окно, просили дедушку открыть, но мужчина лишь насмехался над ними. Позже он все-таки впустил детей в помещение. Дедушка стал угрожать расправой. Семилетний мальчик рассказал, что спрятал своего братика в шкаф и не давал пьяному родственнику приблизиться к нему. К счастью, в скором времени мужчина уснул. Дети закрылись в комнате и до прихода бабушки находились там. Они рассказали всё женщине, и она вызвала полицию», — рассказала подробности сотрудник управления МВД России по Стерлитамаку Дарина Горчакова.

Мужчину задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». При проверке также установлено, что мужчина неоднократно поднимал руку на супругу, дочь и ее сыновей.