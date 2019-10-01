Фото: пресс-служба УФССП по РБ В Башкирии из-за антисанитарии закрыли кафе сети «Шаверма по-питерски» Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане, в городе Салавате, из-за нарушений санитарного законодательства приостановлена деятельность кафе сети «Шаверма по-питерски». По данным регионального Управления федеральной службы судебных приставов, в экспресс-кафе при внеплановой проверке специалистом местного отделения Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения, среди которых – отсутствие условий для качественной санитарной обработки разделочного инвентаря.

Также в заведении не предусмотрена система внутреннего водопровода и канализации, из-за чего сточные воды собираются в емкости и хранятся в производственном помещении кафе. Таким образом, организацией не соблюдались нормы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Учитывая, что установленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем, возможно возникновение массовых инфекционных заболеваний, суд признал ООО «Шаверма по-питерски» виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — сообщили в ведомстве.

В качестве наказания было назначено административное приостановление деятельности общепита сроком на 90 суток. Приставы сразу исполнили решение суда – опечатали двери заведения.