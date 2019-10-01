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1 октября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«В аулах лучше»: Мэр Уфы высказался о внешнем виде шиномонтажных мастерских

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«В аулах лучше»: Мэр Уфы высказался о внешнем виде шиномонтажных мастерских Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 1 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили внешний вид шиномонтажных мастерских и других видов нестационарных объектов.

Заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев отметил, что нужно сформировать рекомендации по внешнему оформлению нестационарных объектов, разделяя их на категории: по оказанию услуг общественного питания, бытового обслуживания населения и торговых объектов. Он выступил с инициативой разработки «Концепции размещения и внешнего оформления нестационарных торговых объектов».

По поводу оформления внешнего облика и фасадов нестационарных объектов в городе высказался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин: «Это же ужас. Как выглядит город с этими мастерскими? В аулах лучше. Полностью поддерживаю инициативу разработки концепции [внешнего вида]. Это нужно было сделать давно. Сегодня всех глав районов города обязываем – сделайте концепцию и работайте». По словам Ульфата Мустафина, Уфа – город международных конгрессов, и неотремонтированные вывески с неполным составом букв его не красят.

По словам Николая Фадеева, шиномонтажный бизнес остается экономически выгодным, так как у каждого второго уфимца имеется автомобиль. В городе функционируют более 630 предприятий, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, и 300 предприятий с услугами шиномонтажа. В высокий период к услугам мастерских обращаются от 16 до 50 автолюбителей в день. В зависимости от марки автомобиля замена шин обходится от 700 рублей до 2 500 рублей.

Теги: шиномонтажная мастерская, оформление, концепция
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