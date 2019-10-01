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1 октября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Показ военной техники, парашютисты и спецназ: в Уфе пройдет праздник для «контрактников»

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 11 октября на площади имени Салавата Юлаева состоится масштабная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах России — Твой выбор!». Яркий, запоминающийся праздник для тех, кто планирует связать свою жизнь с армией, приурочен к 100-летию Башкирии, сообщил журналистам военный комиссар республики Игорь Харченко.

«В программе — показ военной техники, авиашоу, прыжки парашютистов, показательные выступления роты почетного караула Центрального военного округа, подразделения разведки, спецназа, а также выступление ансамбля песни и пляски ЦВО и артистов республики, — рассказал военком Башкирии. — В этот же день на площади будут работать четыре полевых кухни, где любой желающий сможет попробовать «солдатскую кашу».
Кроме того, на площади имени Салавата Юлаева будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, медицинский модуль.

«На зрелищный праздник приглашаются все желающие. Также планируется, что участниками акции, информирующей о преимуществах и льготах службы по контракту, станут более 2 тысяч призывников», — добавил Игорь Харченко.
Начало — в 10 часов.

Теги: акция, призывники, контрактники
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