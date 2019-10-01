Главой Администрации Демского района Уфы назначен Айдар Базгудинов
Фото: администрация г.Уфа
УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Главой Администрации Демского района Уфы назначен Айдар Базгудинов. Ранее он работал в должности первого заместителя главы района.
Как сообщало ранее агентство, предыдущий глава района Сергей Плотников, руководивший администрацией с 2016 года, в июле возглавил администрацию Октябрьского района Уфы.
Известно, что Айдар Базгудинов возглавлял управление ЖКХ и строительства города.