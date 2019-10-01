В Хайбуллинском районе Башкирии в вахтовом поселке откроется новое общежитие

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Открытие нового общежития для сотрудников ООО «Башкирская медь» в вахтовом поселке возле деревни Петропавловск состоится 1 октября.

В связи с увеличением объемов производства на Юбилейном месторождении, а также началом строительства подземного рудника на Подольском медно-цинковом месторождении, в ООО «Башкирская медь» планируется увеличение численности сотрудников предприятия.

Для этих целей в 2018 году было заложено строительство двух общежитий.

В двухэтажном новом здании расположены 30 жилых блоков, каждый из которых включает в себя две жилые комнаты на три и два человека и санузел с душевой кабиной. На каждом этаже оборудованы общие кухни. Комнаты полностью благоустроены, меблированы, оснащены холодильниками.

Всего в новое общежитие заселится 140 человек. Через месяц состоится сдача в эксплуатацию еще одного такого же общежития №6. Планируется, что в вахтовом поселке появится еще два общежития, физкультурно-оздоровительный комплекс и открытая многофункциональная спортивная площадка.