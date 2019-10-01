Фото: ИА «Башинформ» Власти Уфы пообещали не игнорировать мнения против строительства дельфинария Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Власти пообещали встречу с представителями инициативной группы против строительства дельфинария. 30 сентября в Татарской гимназии №84 состоялись общественные обсуждения по проекту благоустройства озера в парке «Кашкадан».

Сейчас в парке проходит реконструкция по программе «Формирование современной городской среды». Из озера сольют воду и углубят его, соорудят глиняный замок, отсыпят ПГС и гравием зоны пляжа, а потом опять заполнят озеро водой. Вокруг озера собираются высадить водные растения, соорудить декинг и аэрационные фонтаны, обеспечивающие циркуляцию и насыщение кислородом. По берегам смонтируют освещение, высадят крупномеры, заасфальтируют дорожки. Большинство участников общественных слушаний поддержали проект благоустройства самого озера.

Во время слушаний уфимцы затронули тему возможного строительства океанариума в непосредственной близости от парка. На слушания пришло много людей, которые аргументированно высказались против строительства дельфинария. Глава администрации Октябрьского района Уфы Плотников сообщил, что услышал инициативную группу и пообещал встретиться отдельно для предметного разговора. Сейчас члены стихийно образовавшейся инициативной группы готовят письменное обращение в администрацию района, также в администрацию главы республики Радия Хабирова с просьбой отказаться от идеи строительства дельфинария, как от поддержки бизнеса, завязанного на жестоком отношении к животным.

Петицию с требованием не допустить строительства «новой тюрьмы для животных» общественников на платформе Change.org уже подписали 55 тысяч человек. В настоящий момент активисты собирают подписи на бумаге и в течение нескольких дней собираются направить их в администрацию Октябрьского района.

О появлении нового объекта стало известно 5 сентября 2019 года. В рамках инвестчаса мэру Уфы Ульфату Мустафину был представлен проект по строительству океанариума генеральным директором ООО «Водный мир» Сергеем Кузнецовым. Проект предусматривает четырехуровневый развлекательный комплекс с дельфинарием на 700 мест, зону аквариумов с пресноводными рыбами, ботаническим садом, 15-ю террариумами, вольерами для земноводных — черепах, питонов, анаконд. Всего планируется вложить около 700 миллионов рублей, создать 90 рабочих мест. Инвестор заявил, что планирует начать работы уже в следующем году. Администрация города проект одобрила﻿, дав соответствующие поручения по его реализации.