Башкирия в федеральных СМИ: Много жилья в зоне риска, что «Уфа» предложила «Спартаку»

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». На форуме обсудят изменение мирового порядка под влиянием Азии.

«Заря Востока и мировое политическое устройство» станут ключевыми темами ежегодного 16-го заседания Валдайского клуба, которое пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября. «В этот раз его участники попытаются ответить на вопрос, как меняется мир, в котором стремительно растет роль стран Азии, а также определить место, которое в этих процессах занимает Россия», — пишут «Известия». В заседании планируют принять участие лидеры РФ, Азербайджана, Казахстана, Филиппин и Иордании. В одной из специальных сессий форума примет участие Владимир Путин. В числе статусных участников с российской стороны на «Валдае» глава Башкирии Радий Хабиров. Специальные сессии на «Валдае» впервые будут посвящены новым направлениям работы клуба, говорится в газете и отмечается, что «об исламе из первых уст гости форума услышат на спецсессии «Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние», в которой примут участие главы Дагестана и Башкирии».

Бизнес-форум ШОС и БРИКС может стать международным. «В Уфе завершился V форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. По его итогам будет создана мировая дискуссионная площадка», — передает радио Sputnik. По словам организаторов, в этом году к форуму присоединились представители стран, которые не входят в эти объединения. Поэтому предполагается, что уже с 2020 года «это будет международный Форум малого и среднего бизнеса, в рамках которого пройдет Форум бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС», сообщили на радио. С 25 по 27 сентября форум в Уфе посетили 2800 участников из 30 стран мира. Хештег этого бизнес-форума войдет в Книгу рекордов России.

Башкирия вошла в Топ-5 медиарейтинга инвестпривлекательности. Как информировал ТАСС, по итогам августа 2019 года лидером медиарейтинга инвестиционного климата регионов России, составленного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов на основе данных компании «Медиалогия», стал Приморский край. На втором месте Самарская область, на третьем — Московская область. Четвертое и пятое места заняли Башкирия и Сахалинская область соответственно, говорится в сообщении. Медиарейтинг АСИ формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который с 2014 года АСИ измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями, пояснили в ТАСС.

Много жилья в зоне риска. РИА Новости узнало, что «около 24% строящегося в России жилья оказалось в зоне риска». Как рассказали агентству в риелторском агентстве «Метриум», реформа долевого строительства обязала всех девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. Доказать свое право привлекать напрямую деньги дольщиков в проекты застройщики должны были до 1 октября. «К 30 сентября ни получить проектного финансирования в банках, ни подать необходимые для работы по старым правилам документы не смогли 660 из 3,2 тысячи российских застройщиков, возводящие 28,5 млн кв. метров жилья», — говорится в сообщении. Больше всего девелоперов, оказавшихся в зоне риска, насчитывается в Красноярском и Краснодарском краях, Башкортостане и Ленинградской области. Так, в Красноярском крае доля потенциально проблемных строек составляет 52% общего объема строительства в регионе. В Башкирии таких объектов около 39% (1,7 млн кв. м). При этом в Москве в «подвешенном» состоянии оказались только 17% строящихся объектов.

Башкирские медики получили премии за выявление рака, сообщила «Газета.ру». «Врачи и фельдшеры в Башкирии выявили более 1650 случаев онкозаболеваний начальной стадии за семь месяцев 2019 года, за это им выплачено по 5 тыс. рублей премий по нацпроекту «Здравоохранение». Общая сумма выплат медикам составила 12 млн рублей», — пишет издание, уточнив, что указ о выплате премий за раннее выявление онкозаболеваний в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» руководитель республики Радий Хабиров подписал в мае этого года. «По данным регионального Минздрава, новообразования являются одной из основных причин смертности в Башкирии (14,6%), за пять лет этот показатель вырос почти на 23%», — отмечается в сообщении.

Как Симоньян отреагировала на акцию протеста проституток в защиту коллеги из Уфы. «Осталось дождаться флешмоба коллег в поддержку обиженного наркобарона – и я поверю, что все это изначально был хитрый план по дискредитации публичного протеста. Надо признать, гениальный», – написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Как поясняет деловая газета «Взгляд», «так Симоньян прокомментировала сообщение Mash о том, что «секс-работницы» устроили флешмоб в защиту изнасилованной коллеги – жительницы Уфы». Сообщается, что «инцидент, ставший причиной скандала среди коллег девушки, произошел под Новый год. Тогда 24-летний приезжий из Нигерии вместо того, чтобы заплатить за любовь, потребовал у девушки 500 долларов, отнял планшет и четыре телефона, заставил сказать на камеру, что она проститутка, изнасиловал ее – и все случившееся тоже снял на камеру», рассказала газета. Пострадавшая обратилась в полицию, нигерийца задержали. Сторона его защиты утверждает, что уфимка якобы сама украла деньги у клиента, а секс произошел по обоюдному желанию, добавили в деловом издании.

«Уфа» предложила «Спартаку» своего бывшего наставника Сергея Томарова на освободившийся пост главного тренера, сообщает sport24. В воскресенье пресс-служба московского клуба объявила об отставке Олега Кононова, напомнил портал. «Почти год назад делали неплохое предложение для «Спартака», тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете?» — написала пресс-служба башкирского клуба в твиттере. Томаров возглавил «Уфу» в июне 2018 года, покинул свой пост 7 ноября, но снова вернулся в апреле 2019-го. 37-летний специалист покинул должность главного тренера «Уфы» 23 августа и с тех пор находится без работы, пояснили в издании.