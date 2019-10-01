Нарушения выявлены и в остальных 5 точках уфимского предпринимателя, торговавшего шаурмой
Фото: Яндекс
Нарушения выявлены и в остальных 5 точках уфимского предпринимателя, торговавшего шаурмой Фото: Яндекс
УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
После случая массового отравления в киоске с шаурмой в уфимском микрорайоне Сипайлово, республиканский Роспотребнадзор организовал рейд по другим точкам общепита владельца данного киоска.
«Нарушения санитарных правил выявлены в пяти точках общепита предпринимателя, — сообщила замруководителя Роспотребнадзора Галина Пермина. — Это также отсутствие водоснабжения и канализации. К счастью, в пищевых продуктах не выявлено бактерий, в частности, стафилококка, как в киоске, где отравились 15 человек. Предприятиям предписано предпринять меры по устранению выявленных нарушений. Сейчас этим случаем занимается Следственный комитет. К сожалению, проверять регулярно все подобные стационарные точки общепита мы не можем. Плановая проверка утверждается Генеральной прокуратурой. Внеплановая проверка организуется только на основании жалоб. От городского фастфуда мы никуда не уйдем, это требование времени. Наша задача, чтобы он был безопасным для населения, что были соблюдены все санэпиднормы. Если не внушает доверия, лучше не питаться в подобных заведениях».Как сообщалось ранее, в экстренные службы Башкирии около часа ночи 12 сентября поступило сообщение о пищевом отравлении 15 человек, среди них 10 взрослых и пять детей. В тяжёлом состоянии находились пять человек, в том числе четыре ребёнка и один взрослый. Состояние восьми взрослых и одного ребёнка оценивалось как средней степени тяжести. Среди пострадавших — одна беременная женщина. Позже за медпомощью обратился еще один пострадавший от некачественной еды. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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Нарушения выявлены и в остальных 5 точках уфимского предпринимателя, торговавшего шаурмой
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