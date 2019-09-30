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Слезы «плачущей кристаллами» будущей пациентки Мулдашева оказались обычным стеклом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Слезы «плачущей кристаллами» будущей пациентки Мулдашева оказались обычным стеклом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Бриллиантовые слезы» армянской девушки Сатеник Казарян журналисты собрали и сдали на экспертизу. В российской лаборатории подтвердили, что кристаллы — это обычное промышленное стекло, сообщает НТВ.

«Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория», — заявила геммолог Ольга Радионова. Ранее СМИ сообщили о необычной 22-летней гражданке Армении, у которой вместо слез образуются кристаллы, причиняя ей физическую боль. По словам Сатеник, всё началось с того, что маленький сын разбил вазу. Девушка решила, что осколок попал ей в глаз, и с тех пор она вынимает каждые три часа из глаза до десяти кристаллов, сообщали СМИ. Башкирский офтальмолог Эрнст Мулдашев решился помочь девушке и всесторонне ее обследовать.

Теги: экспертиза, мошенничество
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