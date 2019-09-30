В Уфе «Усадьба Судаковых» включена в охранный реестр

Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкультнаследие включило в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ «Усадьбу Судаковых». Это два дома по улице Аксакова — №№84 и 84/2. Теперь они являются памятниками истории и культуры регионального значения. Здания нельзя сносить, при использовании запрещается менять их облик. Особую ценность представляет оформление фасадов домов и кирпичные ворота.

В данный момент дома расселены и разорены вандалами — исчезли даже половицы. В серый цвет все здания Старой Уфы были выкрашены в 2015 году по решению мэрии, готовившейся к крупным международным форумам.