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УГАТУ вошёл в первый межрегиональный вузовский кластер по фотонике

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Уфимский государственный авиационный технический университет вошел в первый межрегиональный вузовский кластер в области интегральной фотоники и новых материалов.

26 сентября в Сколково состоялась церемония подписания Соглашения о создании совместной лаборатории между УГАТУ, БашГУ, БГМУ, Казанским федеральным университетом и Сколковским институтом науки и технологий. УГАТУ представляли врио ректора Сергей Новиков, поставивший свою подпись на документе, и заведующий кафедрой телекоммуникационных систем профессор Альберт Султанов.

По мнению врио ректора Сергей Новикова, объединение российских вузов под эгидой Сколтеха для решения фундаментальных и прикладных задач даст возможность открытого доступа каждого участника к научным, кадровым, материальным ресурсам друг друга и станет новым серьезным шагом в создании НОЦ.

Как рассказал профессор Альберт Султанов, в каждом из вузов-участников ведутся работы в области интегральной фотоники и новых материалов, задача – объединить их. В этом и заключается цель создания межрегионального кластера, где у каждого вуза, включая Сколтех, будет свой сегмент.

Подписание соглашения поспособствует обмену студентами и аспирантами, которые получат дополнительную возможность расширения своего научно-образовательного пространства и доступа к самому современному оборудованию.

Выступая на церемонии подписания, ректор Сколтеха академик Александр Кулешов подчеркнул: «Это не должно стать некоей виртуальной структурой. Мы выработаем дорожную карту о вкладе каждого вуза в проведение совместных работ, а через год проанализируем эффективность нашего объединения».

Руководить работой лаборатории поручено профессору Центра по фотонике и квантовым материалам Сколтеха Ильдару Габитову.

Теги: УГАТУ, Сколково, Сколтех, фотоника, наука
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