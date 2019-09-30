Участники проекта «Солнечный садовник» заложили плодовый сад на базе БГПУ

























УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

28 сентября 2019 г. на базе социально-образовательного оздоровительного центра «Салихово» БГПУ им. М. Акмуллы состоялось торжественное закрытие лагеря «Солнечный садовник».

В течение недели 15 ребят с синдромом Дауна и другими ОВЗ осваивали профессию садовника. В этом им помогали профессиональные педагоги эколого-биологического центра «Лидер ЭКО», волонтеры из числа студентов БГПУ и учащихся уфимских школ. Ребята овладевали практическими навыками по уходу за растениями, учились пользоваться садовым инвентарем, знакомились с основными агротехническими приемами. Параллельно с детьми проводились и реабилитационные мероприятия. Завершением этого обучения стала закладка плодового сада.

Поздравить участников проекта с этим радостным событием приехали проректор по науке БГПУ им. М. Акмуллы Наталья Суханова, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, уполномоченный по правам человека в РБ Рим Каюмов, почетный председатель Башкирского регионального отделения «Русского географического общества» Камиль Зиганшин, заместитель главы Администрации Чишминского района Рим Набиуллин, директор эколого-биологического центра «Лидер ЭКО» Оксана Кудринская, а также руководители образовательных учреждений, участвовавших в проекте. Вместе с ребятами почетные гости посадили плодовые деревья. А после всех ждал большой концерт и церемония закрытия лагеря, где ребятам вручили сертификаты о прохождении курса обучения.

Открывая торжественную церемонию, Наталья Суханова тепло поблагодарила всех, кто принимал участие в проекте.

«В этом лагере наши ребята не только смогли применить на практике полученные знания и умения по садоводству, но и стали добрее, человечнее. И это очень важно», — отметила Наталья Викторовна.

Ольга Панчихина

Поздравляя участников лагеря,сказала:

«Сегодня мы создаем ту страницу нашей истории, которой, без сомнения, будем гордиться. Волонтером может быть каждый, главное – быть волонтером в душе. И тогда добро, которое мы передаем другому человеку, оно обязательно найдет отклик. Пусть проект «Солнечный садовник» продолжается много лет и растет, как сад, который мы сегодня заложили».

«Солнечный садовник» – совместная работа специалистов психологии, арт-терапии и преподавателей садоводства. Цель этого проекта, реализуемого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи – дать детям с ОВЗ из уфимской коррекционной школы №59 первоначальную профессиональную подготовку, помочь им в дальнейшей социализации и получении профессии. Для этого и объединились педагоги эколого-биологического центра «Лидер ЭКО», студенты естественно-географического факультета и Института педагогики БГПУ, волонтеры-учащиеся уфимских школ № 62, 116 и 79.