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Уфимцы собираются выступить на общественных слушаниях против строительства дельфинария

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимцы собираются выступить на общественных слушаниях против строительства дельфинария Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Сегодня, 30 сентября, уфимцев приглашают на общественные слушания благоустройства озера Кашкадан в одноименном парке в микрорайоне Сипайлово. Слушания пройдут в 18.30 в актовом зале «Татарской гимназии №84» (ул. Бикбая, 31/1).

Как стало известно, некоторые уфимцы собираются на слушания, чтобы выступить против строительства океанариума с дельфинами неподалеку от парка Кашкадан. Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что компания «Водный мир» вынесла на «Инвестчас» в городской администрации свой проект океанариума в виде четырехуровневого развлекательного комплекса с наличием дельфинария на 700 посадочных мест с тропическим ботаническим садом, террариумами и вольерами для содержания крокодилов, черепах, питонов и анаконд.

Многие жители Уфы выступают против строительства дельфинариума, общественники создали петицию﻿ на платформе Change.org с призывом выступить против строительства дельфинария в Уфе. В настоящий момент собрано около 53 тысяч подписей. Создатели петиции отмечают, что ни один дельфинарий и океанариум не способен удовлетворить потребности морских животных в питании и движении.

Администрация Уфы проект создания океанариума поддержала и дала поручения по его реализации. Инвестор планирует вложить 700 миллионов рублей. Начало строительства намечено на 2020 год.

Теги: инвестчас, дельфинарий, петиция
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