Фото: ИА «Башинформ» В России потушены все лесные пожары Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщает «РИА Новости». За прошедшие сутки были устранены семь лесных возгораний площадью 94 гектара, для тушения пожара были задействованы 100 человек, 24 единицы техники и 13 воздушных судов. 30 сентября на 00.00 по московскому времени на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Этим летом в Сибири начались лесные пожары в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом «прикрывались» незаконные рубки.