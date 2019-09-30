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Жительница Уфы разбила машину соседки чайником

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Уфы разбила машину соседки чайником Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт в отношении 43-летней местной жительницы по статье «умышленное повреждение имущества».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в марте этого года женщина, из-за постоянно срабатывающей сигнализации на автомобиле, не могла уснуть. В какой-то момент у нее, видимо, сдали нервы: уфимка, «вооружившись» чайником, вышла на улицу и нанесла им многочисленные удары по лобовому стеклу, бамперу, фарам, крылу машины.

«В результате ее действий потерпевшей причинен ущерб на сумму 15 тысяч рублей. Обвиняемая признала вину, причиненный ущерб возместила полностью», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в мировой суд Калининского района.

Теги: ЧП, умышленное повреждение имущества, прокуратура, суд
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