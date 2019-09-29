В начале октября жители Башкирии смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Сатурном

Фото: уфимский планетарий

Фото: уфимский планетарий

УФА, 29 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В начале октября жители республики смогут увидеть сразу два интересных астрономических явления, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Самые яркие светила вечернего неба – Луна и Юпитер – будут видны рядом на юго-западе. Наблюдать за астрономическим явлением можно будет 3 октября после захода Солнца, рассказали в уфимском планетарии.

По словам специалистов, условия наблюдения за Луной и Юпитером не совсем благоприятны. Они видны непродолжительное время низко над горизонтом на высоте всего 7 градусов (в 20 часов) и заходят после 21 часа.

Луна будет вблизи фазы первой четверти (первая четверть 5 октября). Юпитер, как яркая звездочка, расположится слева от Луны, и хотя он несколько померкнет в лунном свете, но будет виден. Поэтому, если кто-то захочет посмотреть на Юпитер, то он легко обнаружит его рядом с Луной. Оба светила будут находиться в созвездии Змееносца.

5 октября Луна пройдет вблизи Сатурна. Луна будет в фазе первой четверти (будет видна половинка лунного диска).

Сатурн расположится левее и немного выше Сатурна. Оба светила будут видны на юге в созвездии Стрельца невысоко над горизонтом на высоте 11-12 градусов (в 20 часов). Они зайдут за горизонт около 11 часов вечера.