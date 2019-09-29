Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поколение Z в России не согласны экономить на путешествиях Фото: Артем Геодакян/ТАСС

УФА, 29 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Большинство российских представителей поколения Z (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 1995 года) считают траты на путешествия важной статьей своих расходов, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного по заказу Booking.com.

Опрос показал, что 60% российской молодежи из поколения Z не согласны экономить на путешествиях. Они, , скорее, урежут расходы на что-то другое, а освободившиеся деньги потратят на поездку. В среднем в мире с таким подходом согласны 47% их сверстников.

При этом у большинства опрошенных (80% в России, 69% в среднем в мире) уже составлен список мест, в которых они должны побывать.

Треть всех опрошенных планирует совершить не меньше пяти «грандиозных путешествий» из этого списка в ближайшие 10 лет. 39% собираются посетить за это время минимум три континента, 52% хотят побывать в «экстремальном месте».

Многие представители поколения Z предпочитают путешествовать — в том числе с рюкзаком в дальние страны — в одиночку, однако в России таких авантюристов-индивидуалистов намного меньше.

В среднем в мире 18% респондентов рассказали, что планируют отправиться в такую поездку в одиночку и даже выделить для нее свободный от работы или учебы год. В Гонконге об этом заявили 35% опрошенных, в Южной Корее — 27%, в Хорватии — 25%, в Италии — 23%, а в России — только 11%.

В то же время большинство российских юношей и девушек разделяют любовь поколения Z к социальным сетям и не готовы отказываться от них в своих поездках.

«Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет выросли в среде цифровых технологий, поэтому неудивительно, что они не представляют своей жизни без гаджетов и интернета: 59% опрошенных считают Wi-Fi самым важным удобством во время проживания. Среди других возрастных групп он менее популярен», — говорится в сообщении Booking.com.

Почти половина россиян из поколения Z (47%) во время путешествий используют доступ к интернету для того, чтобы поделиться своими фотографиями. Во время своего последнего путешествия 32% из них делали по 10–30 фотографий ежедневно, а самые заядлые (24%) — более 50 фотографий в день.

У опубликованных фотографий находятся благодарные зрители. 57% участников опроса из России рассказали, что им нравится рассматривать фото из путешествий в социальных сетях, 43% признались, что для них соцсети — главный ориентир при выборе места для следующей поездки.

«Согласно исследованию, Инстаграм влияет на принятие решения поколением Z намного сильнее, чем в среднем на российских пользователей (25%) и даже миллениалов (29%)», — отмечают в Booking.com.

При этом многие из них доверяют мнению не только своих знакомых, но и популярных блогеров или знаменитостей.

Вместе с тем, почти половина (49%) участников опроса из России уверены, что социальным сетях в поездках уделяется слишком много внимания, а сами они предпочитают не тратить время путешествия на фотографии.