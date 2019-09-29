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Где в Уфе отключат воду на следующей неделе - адреса

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Где в Уфе отключат воду на следующей неделе - адреса Фото: автор

УФА, 29 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ на следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение горячей и холодной воды у потребителей.

Как сообщили на предприятии, 30 сентября с 10 до 22 часов без холодной водой останутся уфимцы, проживающие в Калининском районе, на ул. Мушникова, 13/1, 13/2, 15, 15/1.

В этом же районе Уфы 2 октября с 12 до 22 часов холодную воду отключат на ул. Совхозная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.

3 октября в Орджоникидзевском районе, с 11 до 16 часов горячей и холодной воды не будет на ул. Блюхера 28, 32, 32/1, 36.

В этот же день также в Орджоникидзевском районе Уфы, с 11 до 21 часа холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Чудинова, 2, 4, 10, 12, 14, 16;

ул. Блюхера, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1, 27/1, 27/2;

ул. Бульвар Славы, 1а, 1в.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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