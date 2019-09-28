Радий Хабиров: Это самая тяжёлая страда за последние 10 лет

Фото: https://www.instagram.com/khabirovradii/









Фото: https://www.instagram.com/khabirovradii/

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана на своей страничке в соцсетях сообщил, что в этом году хлеборобам республики приходится работать в непростых условиях.

«К сожалению, не все у нас получилось так, как мы планировали — погода подвела летом, и во время уборки постоянно идут дожди. Если наши ресурсы позволяют ежедневно убирать по 95-100 тысяч гектаров, то в этом году максимальный показатель составил только 70 тысяч гектаров. Особенно трудно пришлось хлеборобам на севере республики. Это самая тяжёлая страда за последние лет 10..., — пишет руководитель региона.

На сегодняшний день зерно убрано с 94% полей. Неубранными пока остаются площади на северо-востоке Башкирии.

﻿«Хочу отдать должное людям, которые в буквальном смысле кормят республику. Глядя на условия, в которых эти ребята трудятся — понимаешь, что место подвигу есть в любой работе», — подчеркнул глава региона.