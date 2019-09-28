Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41 ↑

EUR 70.31 ↑

28 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В «Газпром трансгаз Уфа» прошел чемпионат по деловым играм

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершился VIII Чемпионат по деловым играм среди молодежных сборных предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», студентов профильных вузов. Впервые за звание чемпионов боролись и учащиеся «Газпром-класса» инженерного лицея №83 г. Уфы. Мероприятие прошло на базе опорного вуза ПАО «Газпром» – Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Участники команд в течение 10 дней решали бизнес-кейс, направленный на разработку «дорожной карты» цифровой трансформации региональных предприятий группы Газпром.

27 сентября свои идеи команды презентовали экспертам, в числе которых – руководители и ведущие специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа», преподаватели УГНТУ и УГАТУ, а также сотрудники Российской академии наук.

По итогам состязания победителем признана команда ООО «Газпром нефтехим Салават». На втором месте – представители Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа», замыкают тройку лидеров молодые работники Стерлитамакского филиала ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Теги: Газпром трансгаз Уфа, игры, образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили мертвую женщину
В башкирском городе Ишимбае криминалисты выясняют обстоятельства гибели местной жительницы. Тело 44-летней женщины обнаружили прохожие и вызвали к месту
Уфимский студент выиграл грант на развитие киберспорта в размере 500 тысяч рублей
Магистрант 2 курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Арсен Шарифуллин на всероссийском конкурсе Росмолодёжи выиграл грант в
МЧС подтвердило запрет курить на балконах с 1 октября
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов с 1 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
На проекте «Башкорт йыры» артисты впервые выступят в сопровождении симфонического оркестра
На проекте «Башкорт йыры» артисты башкирской эстрады выступят в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Это произойд
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть