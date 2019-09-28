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Уфимские спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимские спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину.

Сегодня в 5 часов утра на номер 112 позвонил мужчина и сообщил, что его жена заблудилась в лесном массиве в районе СОК «Биатлон». На поиски 40-летней женщины выехали сотрудники ПСО и полиции. Спасатели держались на связи с женщиной, но она давала разные ориентиры своего местонахождения.

Сотрудники ПСО обследовали лес в районе спорткомплекса, но женщину не обнаружили. Затем зону поиска перенесли в парк им. Калинина, но и там ее не было. Телефонная связь с потерявшейся пропала.

Дальше поиски продолжились в лесном массиве в районе СК «Трамплин». Потерявшуюся нашли в лесу возле комплекса «Олимпик Парк». Женщина в медицинской помощи не нуждалась, и спасатели передали ее супругу.

Теги: спасатели
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