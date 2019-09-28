Фото: администрация г. Уфы В Уфе до конца года закрыли движение автотранспорта по улице Лесунова и бульвару Баландина Фото: администрация г. Уфы

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе с 30 сентября до 31 декабря закрывают движение автотранспорта по улице Валерия Лесунова и бульвару Баландина, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется строительство улицы Валерия Лесунова (от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина) и бульвара Баландина (от улицы Валерия Лесунова до улицы Ферина).

Уфимцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.