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В Уфе до конца года закрыли движение автотранспорта по улице Лесунова и бульвару Баландина

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Уфы

В Уфе до конца года закрыли движение автотранспорта по улице Лесунова и бульвару Баландина Фото: администрация г. Уфы

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе с 30 сентября до 31 декабря закрывают движение автотранспорта по улице Валерия Лесунова и бульвару Баландина, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется строительство улицы Валерия Лесунова (от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина) и бульвара Баландина (от улицы Валерия Лесунова до улицы Ферина).

Уфимцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

Теги: автотранспорт, ремонт дорог
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