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27 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Более 1000 студентов приняли участие в ярмарке вакансий ПАО «Газпром»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-служба «Газпром трансгаз Уфа»

Фото: Пресс-служба «Газпром трансгаз Уфа»

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

27 сентября во Дворце молодежи Уфимского государственного нефтяного технического университета прошла ярмарка вакансий ПАО «Газпром». В этом году в ней приняли участие представители 16 дочерних обществ и организаций газового концерна, в том числе ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Студенты и выпускники опорного вуза компании встретились с потенциальными работодателями, обсудили возможности прохождения производственных практик и дальнейшего трудоустройства. Будущие молодые специалисты активно заполняли анкеты и оставляли свое резюме. Всего в ярмарке вакансий ПАО «Газпром» приняли участие порядка 1000 студентов.

В рамках мероприятия представители ПАО «Газпром» и кадровых служб дочерних обществ обсудили проект «Предуниверсарий», который реализуется на базе Республиканского инженерного лицея-интерната, встретились с учащимися «Газпром-классов» Инженерного лицея № 83 и со студентами первой в стране «Газпром-группы», открытой в Уфимском государственном нефтяном техническом университете по инициативе ООО «Газпром трансгаз Уфа». Для качественной подготовки будущих специалистов газовой отрасли вузом и предприятием реализуются и другие долгосрочные совместные проекты. На базе «Газпром трансгаз Уфа» успешно функционирует научно-технический полигон и проводятся выездные защиты дипломных проектов.

Теги: Газпром трансгаз Уфа, ярмарка вакансий
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