Фото: пресс-служба форума Власть и бизнес, как перевозчики уходят от налогов, двойки чиновникам - неделя в Башкирии Фото: пресс-служба форума

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Волосы дыбом»: Радий Хабиров поручил разобраться со стоками содовой компании; почему в Башкирии плата за отопление возрастет на 50%; под Уфой 400 семей могут лишиться земли и домов; ради кого сотрудница банка похитила 43 миллиона; что происходило на бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС. О главных событиях недели — в материале агентства «Башинформ».

«Это уже переходит все грани»

23 сентября на оперативном совещании глава Башкортостана Радий Хабиров поручил региональному Правительству разобраться в ситуации со сточными водами в Стерлитамаке. «Мне показали видео, что происходит со сточными водами в Стерлитамаке. Волосы дыбом встают. Судя по всему, большой объем идет от Башкирской содовой компании. Поручаю вам создать межведомственную рабочую группу, — обратился Хабиров к первому замруководителя администрации Главы РБ Ринату Баширову. — С выездом. Переверните там всё, разберитесь. Может, и другие предприятия виноваты. Но это уже все грани переходит здравого смысла и порядочности». Доклад по ситуации должен быть представлен через две недели, уточнил «Башинформ».

ШОС и БРИКС: у бизнеса должно появиться доверие к власти

26 сентября в Уфе открылся Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Два дня около 3 тысяч делегатов форума из 30 стран обсуждали вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, безбарьерного сотрудничества, усиления позиций экспортно-ориентированных предприятий, сообщает «Башинформ». На форуме глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что основа благоприятного инвестиционного климата — доверие бизнеса к власти, госорганы «должны в отношении к бизнесу сформировать дружелюбный интерфейс. Даже надзирающая деятельность не должна сводиться к уничтожению бизнеса, они должны быть партнерами». Он также рассказал, что власти республики будут работать над привлечением иностранных инвесторов. В рамках форума Правительство РБ и ООО «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Также заключены 9 соглашений, предусматривающих сотрудничество в экономике, защите прав бизнеса, молодежной политике, культуре и других сферах.

25 сентября на стратегической сессии «Корпорации МСП», в которой приняли участие Радий Хабиров и гендиректор «Федеральной корпорации по развитию МСП» Александр Браверман, были рассмотрены инвестпроекты на 780 млн рублей.

На форуме в числе принятых мер по поддержке предпринимательства в регионе отмечалось появление бизнес-шерифов в муниципалитетах. Согласно подписанному 23 сентября указу Главы РБ о стратегических направлениях развития, Башкирия должна войти по объемам ВРП в пятерку лучших регионов страны.

Земинспектора наказали за незаконную проверку

Как рассказала газета «Шаранские просторы», земельный инспектор комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля по Шаранскому району провел выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя. Выяснилось, что эта проверка в ежегодный план проверок не была включена. В итоге инспектор привлечен к административной ответственности по статье «нарушение требований законодательства о госконтроле (надзоре)». Для устранения нарушений прокуратурой района внесено представление. Ранее Глава РБ Радий Хабиров заявил, что в Башкирии необоснованные проверки бизнеса будут разбирать на специальной комиссии.

Зал цифровой медицины в БГМУ

25 сентября на базе Башкирского медуниверситета впервые в республике запустили зал цифровой медицины. Возможности нововведения главе Башкирии Радию Хабирову продемонстрировал ректор БГМУ Валентин Павлов. В частности, в зале установлена система, позволяющая обучающимся и врачам в реальном времени следить за ситуацией во всех стационарах, рассказывает «Башинформ». На выездном «Часе здравоохранения» в стенах вуза Радий Хабиров высказал инициативу открыть филиал БГМУ в Зауралье. По его словам, руководство муниципалитетов должно ответственно подойти к привлечению в районные больницы своих выпускников, создать им условия. В качестве положительного примера приведен опыт Баймака и Белебея, где ординаторы приехали на практику и их там трудоустроили на зарплату в 50 тысяч рублей.

По данным Минздрава РБ, за 8 месяцев этого года в Башкирии умерло на 2424 человека меньше, чем в 2018-м. «Это результат наших действий по борьбе с болезнями, ДТП, отравлениями суррогатами, суицидами», — объяснил Хабиров.

«Точки роста» для школьников

24 сентября в России прошел Марафон открытий центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданных при школах в рамках нацпроекта «Образование». «Точки роста» открылись в 2049 сельских школах в 50 регионах страны, из них 133 «точки» — в Башкирии. ПФО представлял Кушнаренковский район, где организованы центры на базе гимназии и школы №1. В «Точках роста» работают кабинеты технологии, информатики, ОБЖ и площадка для шахмат, медиа и коворкинга, уточнили в «Башинформе».

«Открытие»: управляющая банка присвоила более 43 млн рублей

Как выявило МВД по Башкирии, в Уфе 39-летняя управляющая допофисом банка «Открытие» вместе с еще одной сотрудницей неоднократно присваивали деньги из кассы учреждения. С 2017 по июль 2019 года они похитили свыше 43 млн рублей. Чтобы скрыть недостачи, оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Башинформ».

По данным телеканала БСТ, сотрудница банка «Открытие» Лиана Латипова похитила эти деньги для лечения больного раком отца или ради любовника.

Стройиндустрия и транспорт

На этой неделе в Уфе также проходит крупнейший в ПФО форум «УралСтройИндустрия» и выставка «Транспорт Урала». «Для нас это событие очень важное, поскольку в рамках реализации указов президента РФ Владимира Путина мы сейчас активно занимаемся реализацией нацпроекта в области модернизации транспорта и безопасных качественных дорог», — сказал 24 сентября на открытии глава РБ Радий Хабиров, сообщает «Башинформ». Что касается строительства, он отметил, что президент России также поставил перед Башкирией амбициозную задачу: в полтора раза увеличить строительство жилья. «Это сложная, но достижимая задача, над которой мы с вами вместе будем работать», — заявил глава региона.

В рамках форума «Транспорт Урала» правительство Башкирии и РЖД подписали соглашения о сотрудничестве на 2020-2024 годы. Также подписано соглашение между РЖД, правительством РБ и администрацией Уфы о создании «Городской электрички». На форуме презентовали бренд «Транспорт Башкортостана».

Водителей автобусов поймали на махинациях

Как передает Ufatime.ru, в Уфе налоговая служба поймала водителей автобусов на махинациях с кассой. Сотрудники ведомства вышли в рейды и узнали, как частники уходят от налогов. Оказалось, некоторые водители не включают терминалы во время смены и принимают только оплату наличными, не пробивая билет. Вся выручка от перевозки пассажиров уходит в тень. В Салавате и Кумертау перевозчики также не работают с кассами. Теперь нарушителям грозят штрафы.

По данным ГТРК «Башкортостан», Глава РБ Радий Хабиров предположил существование коррупционных схем в пассажирских перевозках в республике. «В 2018 году «Башавтотранс» уплатил 600 млн налогов. При этом эта компания осуществляет 15% от всех перевозок, а все остальные перевозчики заплатили 11 млн рублей», — заявил он оперативном совещании. «Я вижу здесь только одно — снюхачество и коррупционные схемы. Власть в состоянии подавить все, а если нет, то это однозначно коррупционеры схемы. В конце года я хочу видеть другие цифры», — подытожил Хабиров.

Тепло: двойки чиновникам и рост платы на 50%

С 1 октября жители Башкирии начнут платить за отопление по факту — только за «теплые» восемь месяцев в году. Прежде платили в течение всего года. В итоге в осенне-зимний период платежи возрастут на 50%, но зато летом платить за отопление не надо, пояснил «Башинформ». 23 сентября Глава РБ поставил чиновникам «двойки» за подачу тепла в дома жителей. После того, как на селекторном совещании о старте отопительного сезона ему доложили, что из 18 тысяч многоквартирных домов тепло подключено в 15,6 тысячах, что составляет 89%. «Мне любопытно было посмотреть, насколько оперативно вы готовы действовать в экстренной ситуации. Экзамен вы сегодня не сдали, все получили двойки», — сказал Радий Хабиров и поручил в течение суток подключить большинство остающихся без тепла домов. Как заверило МинЖКХ, «к концу недели тепло будет повсеместно». Об отсутствии тепла в домах глава региона призвал сообщать ему в соцсетях.

Нуреевский фестиваль балета

24 сентября концертом закрытия XXII Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева стал Гала#Григорович. Вечер был связан с именем выдающегося хореографа XX века Юрия Григоровича. По его инициативе в 1993 году в Уфе был организован международный фестиваль, который много лет собирает мировых и отечественных звезд балета на сцене Башкирского государственного театра. Как сообщил «Башинформ», балеты непревзойденного мастера по сей день составляют основу репертуара театра. В рамках Нуреевского фестиваля состоялись три гала-концерта — Гала#Чайковский, Гала#Нуреев и Гала#Григорович, были показаны балеты Детского театра имени Натальи Сац, Челябинского, Екатеринбургского, Башкирского театров. В завершение фестиваля любителей балетного искусства поблагодарил новый художественный руководитель БГТО и Б Аскар Абдразаков.

Под Уфой более 400 семей могут лишиться земли и домов

В посёлке «Булгаковские дачи» более 400 семей могут остаться без земли и домов, узнали в ГТРК «Башкортостан». В результате судебных тяжб между прокуратурой и администрацией Уфимского района на их участки наложено обременение. Надзорное ведомство считает выдачу выписки о разрешённом использовании земли под «садовые товарищества» незаконной. В итоге люди не могут строить, прописаться или зарегистрировать жильё. Больше всего жителей пугает, что дома заставят снести, а землю рекультивировать. Как пояснили на телеканале, при продаже участков разрешённое использование земель сельхозназначения «ошибочно» изменили. Прокуратура требует вернуть землям прежний статус.