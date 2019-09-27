Начало октября в Башкирии будет теплым - Гидромет

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УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По прогнозу Башгидромета, начало октября в Башкирии будет теплым. Температура воздуха повысится на 2-4 градуса выше обычных значений. Дожди пройдут местами.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погодные условия на территории региона вскоре начнут улучшаться, холод постепенно отступит.

Как сообщало агентство «Башинформ», предстоящие выходные будут холодными и снежными. В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможны гололедные явления.

К понедельнику, 30 сентября, с поступлением более теплой воздушной массы с Атлантики температура воздуха в республике начнет повышаться. Столбики термометров поднимутся днем до +6,+11 градусов. Вероятность осадков существенно уменьшится.