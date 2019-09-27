Подготовка к Новому году началась: уфимские коммунальщики уже выбрали праздничную ёлку

Фото: администрация г. Уфы Фото: администрация г. Уфы

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

До празднования Нового года остается 95 дней, а коммунальные службы одного из районов Уфы уже начали подготовку к зимнему празднику — присмотрели главное новогоднее дерево.

Елка, которую установят в Кировском районе города, приедет из Благовещенского района республики, сообщается на сайте мэрии.