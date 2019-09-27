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27 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Подготовка к Новому году началась: уфимские коммунальщики уже выбрали праздничную ёлку

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Уфы

Фото: администрация г. Уфы

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

До празднования Нового года остается 95 дней, а коммунальные службы одного из районов Уфы уже начали подготовку к зимнему празднику — присмотрели главное новогоднее дерево.

Елка, которую установят в Кировском районе города, приедет из Благовещенского района республики, сообщается на сайте мэрии.

Теги: новогодняя елка
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