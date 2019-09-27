Подготовка к Новому году началась: уфимские коммунальщики уже выбрали праздничную ёлку
Фото: администрация г. Уфы
Фото: администрация г. Уфы
УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
До празднования Нового года остается 95 дней, а коммунальные службы одного из районов Уфы уже начали подготовку к зимнему празднику — присмотрели главное новогоднее дерево.
Елка, которую установят в Кировском районе города, приедет из Благовещенского района республики, сообщается на сайте мэрии.
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Подготовка к Новому году началась: уфимские коммунальщики уже выбрали праздничную ёлку
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