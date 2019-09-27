Фото: Минобразования РБ







Фото: Минобразования РБ

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Школьники Башкирии участвуют в съемках детских короткометражных художественных фильмов «Батыр» и «Песня ветра».

Съемки проходят в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», направленный на духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Организатор проекта — Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» (г. Санкт-Петербург).Проект заключается в создании «киноуроков» – детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий.Ранее в Уфе прошел кастинг для школьников на главные, второстепенные и эпизодические роли в фильмах.

Сегодня, 27 сентября съемки проходили в уфимском лицее №161, завтра — пройдут на территории Гафурийского района возле скалы Уклы Кая в деревне Таш Асты.