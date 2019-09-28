Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства среди животных Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 13 случаев бешенства среди животных на территории 13 населенных пунктов.

Всего с начала года за антирабической помощью в лечебные учреждения Республики Башкортостан обратились 8 224 человека. 22 человека получили повреждения от животных, у которых лабораторно установлено бешенство.

Наибольшее число обращений по поводу укусов животных регистрируется в Абзелиловском, Баймакском, Белебеевском, Бирском, Иглинском, Благовещенском, Ишимбайском, Мелеузовском, Туймазинском районах и городах Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек. 4 из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство — это дети в возрасте до 15 лет. Каждые 10 минут от бешенства умирает один человек, причем самый высокий уровень летальных исходов от гидрофобии регистрируется в Азии и Африке.