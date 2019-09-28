Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41 ↑

EUR 70.31 ↑

28 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства среди животных

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства среди животных Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 13 случаев бешенства среди животных на территории 13 населенных пунктов.

Всего с начала года за антирабической помощью в лечебные учреждения Республики Башкортостан обратились 8 224 человека. 22 человека получили повреждения от животных, у которых лабораторно установлено бешенство.

Наибольшее число обращений по поводу укусов животных регистрируется в Абзелиловском, Баймакском, Белебеевском, Бирском, Иглинском, Благовещенском, Ишимбайском, Мелеузовском, Туймазинском районах и городах Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек. 4 из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство — это дети в возрасте до 15 лет. Каждые 10 минут от бешенства умирает один человек, причем самый высокий уровень летальных исходов от гидрофобии регистрируется в Азии и Африке.

Теги: бешенство, Роспотребнадзор
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили мертвую женщину
В башкирском городе Ишимбае криминалисты выясняют обстоятельства гибели местной жительницы. Тело 44-летней женщины обнаружили прохожие и вызвали к месту
Уфимский студент выиграл грант на развитие киберспорта в размере 500 тысяч рублей
Магистрант 2 курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Арсен Шарифуллин на всероссийском конкурсе Росмолодёжи выиграл грант в
МЧС подтвердило запрет курить на балконах с 1 октября
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов с 1 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
На проекте «Башкорт йыры» артисты впервые выступят в сопровождении симфонического оркестра
На проекте «Башкорт йыры» артисты башкирской эстрады выступят в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Это произойд
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть