Уфимский городской телеканал занял первое место на конкурсе «Вся Россия-2019»
УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
Телеканал «Вся Уфа» занял первое место на конкурсе «Вся Россия-2019» в номинации «Лучший спецпроект страны». Награды удостоился проект «Радость нашего дома!».
В Сочи на церемонии закрытия форума Союза журналистов России приз вручил лично Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Профессиональное жюри так же высоко оценило новый дизайн телеканала.
В номинации с очень высокой конкуренцией (оценивались вместе работы как ТВ, так и печатные издания) ребрендинг , приуроченный к 20-летию телеканала, занял третье место.