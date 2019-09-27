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В Уфе суд запретил Росгвардии стрелять из оружия с дальностью полета пули более 1,5 км

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе суд запретил Росгвардии стрелять из оружия с дальностью полета пули более 1,5 км Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Военная прокуратура уфимского гарнизона через суд добилась запрета использования сотрудниками Росгвардии оружия с дальностью полета 1,5 км на полигоне войсковой части №6795. По требованию неопределенного круга лиц представители надзорного ведомства вместе с экспертами МВД провели проверку и выяснили, что на полигоне, который раньше принадлежал внутренним войскам МВД, тренируются бойцы 29-го отдельного отряда спецназначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

«В заборах, окружающих жилые дома, и на их крышах были обнаружены повреждения, нанесенные, согласно заключениям экспертов, пулями калибра 7,62 мм, выпущенными со стороны полигона», — уточняется на странице «Коммерсанта».

Суд согласился с доводами военной прокуратуры и удовлетворил иск. Теперь спецназовцы вынуждены использовать для тренировок пистолеты, автоматы и другое оружие, дальность которого не превышает 1500 метров.

Теги: Росгвардия
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